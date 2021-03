Os alunos da escola básica do primeiro ciclo e jardim de infância de Bairro receberam, da Associação de Pais, uma lembrança alusiva à Páscoa: um coelho de chocolate.

Antes da pausa letiva, a associação entendeu surpreender todas as crianças com esta oferta, assinalando a quadra festiva e, ao mesmo tempo, levando algum carinho aos mais novos que retomaram as aulas há cerca de duas semanas.