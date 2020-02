Famalicão: Criança de 10 anos atropelada na freguesia de Telhado

Uma criança, com 10 anos de idade, foi colhida por uma viatura, na freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o acidente aconteceu cerca das 13h50 desta quarta-feira, na Avenida Principal, nas proximidades da igreja.

O socorro ao jovem foi prestado no local pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses, acompanhados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O menor foi transportado pelos Bombeiros de Famalicão para o Hospital de Braga.

Desconhece-se em que circunstâncias aconteceu o atropelamento, bem como o estado de saúde da vitima.