Famalicão cria uma santa aliança para a internacionalização

Quatro dezenas de instituições, pessoas e empresas formam a VNF Alliance, um projeto para internacionalizar a marca de Vila Nova de Famalicão. O documento foi assinado recentemente e nele todos se comprometem a ajudar a projetar Famalicão.

Entre aqueles que assinaram o manifesto, estão o presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor, Pedro Carreira; o Chef Renato Cunha, do Restaurante Ferrugem; o diretor-geral do CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, Vila Nova de Famalicão, Braz Costa; o enólogo Vasco Cruz; o presidente da ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave, Alexandre Reis; o músico Sandy Kilpatrick; a administradora da Vieira de Castro, Raquel Vieira de Castro, entre outros.

Nesta primeira fase entram também delegações de Liverpool (Inglaterra) e de Arteixo (Espanha). Mas, o Município de Famalicão quer mais geminações e relações de proximidade com outras regiões europeias.

Um dos objetivos desta aliança é uma maior aproximação à União Europeia, para tirar proveitos de fundos económicos, só possíveis com projetos entre regiões.

A assinatura do documento foi o primeiro passo, seguir-se-ão outros projetos para a internacionalização de Famalicão.