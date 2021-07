Famalicão cria portal dedicado ao desporto

No novo portal, que estará acessível através do endereço https://www.famalicaodesportivo.pt/, o utilizador poderá aceder às informações de toda a rede associativa, divulgar a sua agenda de eventos, assim como consultar informações sobre os diversos programas desportivos Municipais, nomeadamente horários, regulamentos, staff técnico e tarifas.

As diversas provas dinamizadas no concelho, proceder à respetiva inscrição, consultar os resultados e aceder ao diploma de participação são outras das funcionalidades do novo portal que o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, vai apresentar esta quinta-feira, às 18 horas, na Casa das Artes. O portal ficará disponível logo após a apresentação.

Através de uma pesquisa rápida e intuitiva, também pode descobrir os locais indicados para a prática das mais variadas modalidades desportivas e ficar a conhecer os desportistas que se destacaram nas várias competições concelhias, nacionais e internacionais.