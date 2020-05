Famalicão cria “Linha J” para apoiar e ajudar os jovens

“Linha J” é o nome do novo serviço de atendimento telefónico criado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão para dar resposta às questões e inquietações dos jovens famalicenses e para facilitar a manutenção dos serviços e programas prestados pela Casa da Juventude para os jovens com idades entre os 12 e os 35 anos . A linha telefónica está acessível através do número 252314582 e funciona durante o horário de funcionamento do expediente normal do município.

Para além de orientação psicossocial, na área da psicologia e situações de stress e ansiedade, a Linha J presta informações no âmbito dos projetos municipais (bolsa de apoio à renda, empreendedorismo, voluntariado, bolsas de estudo, aconselhamento nutricional, entre outras); projetos de âmbito nacional e projetos de âmbito internacional. Será igualmente possível através desta linha agendar atendimento presencial, quando incontornável, assim como reuniões virtuais através de plataformas digitais.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, este novo serviço municipal pretende essencialmente “manter a Casa da Juventude juntos dos jovens e apoiá-los nas suas necessidades , com informação e consultadoria em várias áreas”. E acrescenta: “esta linha assenta em três pilares, informar, aconselhar e encaminhar”.

Numa altura em que não é recomendável o atendimento presencial, esta linha telefónica permite que os jovens famalicenses continuem a ter acesso a todos os serviços disponibilizados na Casa da Juventude Famalicão.

O município entra na próxima segunda-feira, dia 18, numa nova fase de atendimento municipal com abertura de alguns equipamentos, entre os quais se encontra a Casa da Juventude, mas sempre sujeito a marcação prévia.