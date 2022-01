Famalicão: Covid-19 cria constrangimentos na recolha de lixo em Ribeirão

Se pretende uma melhoria da eficiência energética da sua casa, ainda vai a tempo de aproveitar a comparticipação do Estado do Fundo Ambiental, em vigor até às 23 horas do dia 31 Março 2022.

Recorde-se que o “Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis”, do Fundo Ambiental, comparticipa (entre 65% e 85%) a substituição de janelas, isolamentos térmicos, cobertura de paredes e pavimentos, instalação de bombas de calor, sistemas solares térmicos, portas de entrada, monitorização e controlo inteligente de consumo de água, entre outras possibilidades que a empresa EnergSolar lhe pode ajudar.

O “Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis”, do Fundo Ambiental, lançado no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, já financiou mais de 25 milhões de euros.

Face à elevada procura pelo Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis foi reforçada a dotação desta 2ª Fase do Programa em mais 15 milhões de euros, que aumentou para um total de 60 milhões de euros.