Famalicão: Cortes no abastecimento de água nos dias 2, 3 e 5 de novembro

Na próxima semana poderão decorrer interrupções no abastecimento de água, em várias freguesias, informa a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Estas interrupções devem-se à implementação das obras de melhoria no sistema de abastecimento do Município, incluídas no projeto co-financiado pelo programa POSEUR, Portugal 2020.

As interrupções podem acontecer entre as 14h e as 16h.

2 de novembro:

Local de intervenção: R. Joaquim José Sousa Guimarães, Seide S. Miguel

Freguesias afetadas: Abade de Vermoim; Avidos; Cabeçudos; Esmeriz; Lagoa; Landim; Lousado; Requião; Seide S. Miguel; Seide S. Paio.

3 de novembro:

Local de intervenção: Travessa de S. Tiago, Antas

Freguesias afetadas: Abade de Vermoim; Antas; Calendário; Esmeriz; Requião.

5 de novembro:

Local de intervenção: Avenida do Brasil, Antas

Freguesias afetadas: Antas; Gavião; Requião.