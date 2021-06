Famalicão: Cortes no abastecimento de água em várias freguesias

A Câmara Municipal informa que poderão existir, nas próximas horas, interrupções no abastecimento de água em diversas freguesias.

Oliveira Santa Maria, Oliveira São Mateus, Novais, Ruivães, Delães e Pedome são as localidades afetadas, entre as 22 horas desta terça-feira e as 8 horas de quarta-feira.

Estas interrupções devem-se à implementação das obras de melhoria no sistema de abastecimento do Município de Vila Nova de Famalicão, incluídas no projeto co-financiado pelo programa POSEUR, Portugal 2020.