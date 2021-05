Esta quarta-feira, a partir das 14 horas, as freguesias de Ruivães, Bente e Landim podem sofrer cortes no abastecimento de água.

As interrupções, que podem demorar cerca de 4 horas, devem-se à implementação das obras de melhoria no sistema de abastecimento do Município de Vila Nova de Famalicão, incluídas no projeto co-financiado pelo programa POSEUR, Portugal 2020.