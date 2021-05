Famalicão: Cortes no abastecimento de água em diversas freguesias

A Câmara Municipal informa que estão previstos cortes de água em diversas freguesias do concelho devido a obras de melhoria no sistema de abastecimento.

As interrupções podem acontecer esta quarta-feira, depois das 14 horas, nas freguesias de Ruivães, Bente e Landim. A duração prevista é de quatro horas.

Entre as 20 horas do dia 26 e as 08h00 do dia 27 haverá interrupções em Requião, Gavião, Calendário, Abade de Vermoim, Antas e Vila Nova de Famalicão.

Estas interrupções fazem parte do projeto co-financiado pelo programa POSEUR, Portugal 2020.