Devido a trabalhos que estão a decorrer no âmbito das obras de reabilitação do centro urbano de Famalicão, a Câmara Municipal informa que podem ocorrer cortes no abastecimento de água, esta terça-feira, a partir das 14h00, afetando a Praça D. Maria II

A previsão da interrupção é de 1 a 2 horas.