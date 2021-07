Famalicão: Continuam os furtos a peças dos Megane estacionados na via pública

No passado dia 21 de junho a Cidade Hoje noticiou um conjunto de furtos a peças de carros Renault Megane, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

O spoiler traseiro (assinalado na imagem), que aparenta ter bastante procura devido a um defeito de fabrico que obriga à substituição, é o principal alvo daqueles que circulam na via pública e os arrancam dos carros estacionados.

Este fim de semana surgiu mais um relato de um furto semelhante. A viatura estava estacionada na Avenida de França, em frente às piscinas municipais, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, e o spoiler terá sido arrancado entre as 22h de sábado e as 02h de domingo.