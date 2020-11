Famalicão continua amigo das famílias

Vila Nova de Famalicão voltou a renovar o estatuto de “Autarquia Familiarmente Responsável”, uma distinção criada em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.

Esta é a nona vez – a oitava consecutiva -, que Famalicão recebe a bandeira atribuída pelo Observatório dos Municípios Familiarmente Responsáveis que reconhece as boas práticas de apoio às famílias promovidas pelos municípios portugueses.

Da educação à área social, do desporto à cultura, foram muitos os argumentos elencados na candidatura apresentada pela autarquia famalicense, reconhecida não só pelas suas políticas orientadas para todas as famílias do concelho, mas também pelas ações e iniciativas destinadas a agregados familiares mais desfavorecidos económica e socialmente.

Oitenta e um municípios foram distinguidos este ano com a bandeira verde para “políticas amigas da família” na 12.ª edição da iniciativa.