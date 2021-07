Famalicão: Continental – ITA mostra que a diferença pode ser uma mais-valia

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, vai visitar esta quinta-feira, pelas 15h00, a Continental – ITA, no âmbito do Roteiro pela Inovação de Famalicão.

A empresa de Lousado criou um programa de inclusão social direcionado para as pessoas com diferentes tipos de necessidades especiais. Paulo Cunha pretende mostrar que os cidadãos com necessidades especiais são pessoas que podem ser uma mais-valia em empresas, como é apresentado na experiência da ITA e do próprio município.

A Indústria Têxtil do Ave (Continental-ITA), sediada em Lousado, pertence ao Grupo Continental. A empresa estipulou como um dos seus tópicos estratégicos, a aposta na sustentabilidade e na responsabilidade social. Consequentemente, cedeu a quatro pessoas um estágio de doze meses com postos de trabalho adequados às necessidades de cada uma. Durante o estágio, as pessoas assumiram completamente as funções que lhes foram propostas. Decorrente desta experiência, a empresa contratou duas dessas pessoas, tornando-as membros efetivos da Continental-ITA.