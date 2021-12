Famalicão: Continental entrega bens alimentares a instituições sociais

Com dois dias de trabalho no FC Famalicão, Rui Pedro Silva apresenta-se «ambicioso» e coloca como objetivo mais próximo «construir uma equipa». O treinador, que já estará no banco diante do Portimonense, confia na qualidade do plantel e garante que só aceitou o convite da SAD «por sentir que é um clube com muita paixão e porque tem um projeto. Por isso aceitei o convite de olhos fechados. Caso contrário, não teria aceite a dois dias do jogo».

Sobre o jogo desta terça-feira, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, Rui Pedro Silva espera retirar o melhor rendimento dos jogadores para seguir em frente na competição. Diz que foi bem recebido pelo grupo de trabalho que encontrou «triste e cabisbaixo, mas disponível para mudar o chip e com vontade de reagir ao momento. Confio plenamente nos jogadores, mas sou muito exigente», avisa.

Rui Pedro Silva vai assumir, pela primeira vez, o cargo de treinador principal, depois de ter sido adjunto de Nuno Espírito Santo no Wolverhampton, FC Porto, Valência e Rio Ave. Antes, trabalhou com Jesualdo Ferreira no Panathinaikos e no Málaga.