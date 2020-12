Famalicão: Continental e Argacol dão aulas na Secundária D. Sancho I

A convite do Gabinete do Emprego e Empreendedorismo da D. Sancho I, a Continental Mabor deu uma aula sobre manutenção industrial, no dia 2 de dezembro, destinada aos alunos do 3º ano do referido curso. Dinamizou a aula o engenheiro Francisco Ferreira, que regressou à escola que o formou.

Perante a plateia, o jovem orador abordou a temática da manutenção industrial numa ótica da aplicação à realidade da empresa onde trabalha. O encontro foi pautado pela partilha de experiências de um contexto prático, tendo ocorrido momentos de interação com os alunos que se sentiram impulsionados a colocar questões e a procurar respostas.

Segundo o Gabinete do Emprego e Empreendedorismo, estas atividades de aproximação dos formandos à realidade empresarial revestem-se de uma importância acrescida na atual situação de pandemia que tem impossibilitado visitas de estudo e outras formações práticas em contexto real de trabalho.

ARGACOL e as orientações para um bom Técnico Comercial

No mesmo dia foi a vez de André Vieira de Castro, diretor executivo da Argacol – Tintas e Vernizes, dar uma aula, via Google meet, aos alunos das turmas do 2º e 3º anos do curso Técnico Comercial.

Esta aula ocorreu graças à articulação entre a equipa de docentes das turmas e a ação dinamizadora do Gabinete do Emprego e Empreendedorismo que tem procurado conciliar o know-how das empresas parceiras com os conteúdos ministrados nos diferentes cursos profissionais.

Conceitos como “benchmarking”, “Inbound” e “outbound” aplicados ao marketing e ainda toda uma panóplia de estratégias empresariais para a captação e manutenção da carteira de clientes foram tratados pelo orador, permitindo aos alunos obter uma outra visão da área comercial e a capacitação para a execução das futuras tarefas inerentes ao seu perfil profissional.