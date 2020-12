Famalicão: Continental ajuda dezenas de instituições

As empresas do Grupo Continental em Lousado (Continental Mabor, Continental Indústria Têxtil do Ave e Continental Pneus) alargaram o seu donativo da época natalícia, com entrega de donativos a instituições que dão respostas sociais na comunidade local.

750 Cabazes aos Vicentinos

Na passada sexta-feira foram entregues aos dois núcleos que compreendem trinta e duas Conferências de S. Vicente de Paulo de Famalicão, 750 cabazes com produtos alimentares de primeira necessidade e que serão distribuídos pelos Vicentinos às famílias mais carenciadas.

Equipamentos para 18 Instituições de Solidariedade

Durante o mês de dezembro, 18 instituições particulares de solidariedade social do concelho de Famalicão receberam apoios destas empresas para a aquisição de eletrodomésticos ou equipamentos sociais, como cadeira de rodas, colchões anti-escaras e camas articuladas.

Apoio a projetos de instituições famalicenses

As empresas do Grupo Continental tiveram ainda uma resposta positiva para alguns projetos de instituições do concelho, como a beneficiação do campo do Agrupamento dos Escuteiros de Ribeirão, a construção do jardim do Largo do Souto pela Junta de Freguesia de Lousado e a ampliação da Delegação de Famalicão da APPACDM, entre outras.

Segundo Pedro Carreira, em representação da Comissão de Donativos das empresas da Continental em Lousado, este foi «um ano marcado pela pandemia da COVID-19, em que as necessidades sociais se agravaram tanto, pretendemos com estas ações, contribuir para que as famílias carenciadas do nosso concelho tenham um Natal mais agradável e, por outro lado, proporcionar melhores condições de apoio social a algumas instituições».

Em 2019, as empresas da Continental em Lousado, só no âmbito da responsabilidade social (Comissão de Donativos) apoiaram diversas instituições com mais de 110 mil euros.

O Grupo Continental em Portugal com a Continental Mabor, Continental Pneus, Continental- Indústria Têxtil do Ave, Continental Lemmerz, Continental Teves, Continental Advanced Antenna e Continental Engineering Services, em 2019 tinha no seu quadro permanente cerca de 3 600 colaboradores e o volume total de negócios ascendeu a mais de 1,27 mil milhões de euros.