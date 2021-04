Famalicão: Construção da nova sede da Junta de Freguesia de Vermoim decorre em bom ritmo

A construção da nova Junta de Vermoim decorre a bom ritmo. Isso mesmo constatou Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, que esta quarta-feira, visitou a freguesia para acompanhar alguns dos investimentos municipais nesta localidade.

A obra contou já com um apoio municipal no valor de 85 mil euros para a primeira fase da intervenção que consiste na execução de trabalhos de movimentos de terras necessários para a implantação do edifício e para execução da parte referente à estrutura e alvenarias. O novo edifício representa, nas palavras do autarca local, Manuel Carvalho, «uma mais-valia para a população».

A nova sede está a ser construída numa zona central da freguesia, junto ao Centro Cívico, sendo composta por dois pisos. No piso inferior é feito o acesso principal ao edifício com um espaço de foyer e de secretaria para os serviços de atendimento ao cidadão. Neste piso será ainda instalada uma biblioteca com ligação ao exterior através de um jardim de inverno. Já no piso superior funcionarão gabinetes de trabalho e ainda uma sala multiusos que estará ao serviço da população.

A ampliação da rede de saneamento básico mereceu igual atenção de Paulo Cunha, que nesta visita se fez acompanhar pelo vereador das Freguesias, Mário Passos. Com esta intervenção a cobertura da rede de saneamento passará a rondar os 98 por cento.

Nas acessibilidades, com destaque para o alargamento e pavimentação das ruas Joaquim Marinho de Azevedo e Travessa da Presa, houve um apoio municipal no valor de 65 mil euros; a pavimentação da Rua de Além, que deve arrancar em breve, recebeu apoio municipal de 85 mil euros.