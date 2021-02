Na 21ª jornada do campeonato da Liga NOS, o Futebol Clube de Famalicão empatou, em casa, com o Farense.

A partida, disputada na tarde deste sábado, não teve registo de golos. (0 – 0)

A equipa de Jorge Silas, depois da vitória frente ao Rio Ave, conseguiu, assim, a conquista de mais um importante ponto, encontrando-se agora na classificação com 19 pontos.

No próximo fim de semana há novo jogo, desta feita em casa do Boavista. A partida está marcada para as 20h30 de sábado.