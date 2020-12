Famalicão: Conheça as aves do Parque da Devesa

O Parque da Devesa e uma voluntária com formação ambiental lançaram, em junho passado, um desafio a todos os visitantes que gostam de fotografia, para participarem no projeto “Devesa sobre Asas” e mostrar as espécies da avifauna que “habitam” este espaço ou ali permanecem em determinados períodos do ano.

O trabalho desenvolvido culminou numa exposição repleta de imagens de grande beleza, que estão disponíveis para visita ao longo do Parque da Devesa.

São 54 fotografias de 54 espécies de aves, organizadas em dois painéis com 12 imagens referentes aos temas “Zonas Arborizadas” e “A Sobrevoar”, um painel com 14 imagens dedicadas ao “Parque”, e um painel com16 referentes a aves no “Lago e Rio”. As fotografias pertencem a onze participantes do projeto.

Refira-se que no total, há registos de pelo menos 109 espécies de aves que foram avistadas no parque da cidade de Famalicão, mas exposição apenas contém cerca de metade.

A divulgação das imagens será agora feita através das redes sociais do parque (facebook e instagram) com a apresentação de várias imagens com informação sobre a ave, promovendo o conhecimento da natureza.