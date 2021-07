Famalicão: Confusão na rua termina com quatro feridos levados para o hospital

Quatro pessoas ficaram feridas e necessitaram de ser transportadas para o hospital, na sequência de uma confusão que terá começado com um veículo, alegadamente, mal estacionado, na freguesia de Seide S.Miguel, em Famalicão, refere o jornal O Minho.

O desentendimento entre dois grupos terá subido de tom e terminou com agressões de parte a parte.

Valeu a rápida intervenção da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Famalicão que terminaram com o conflito e socorreram os feridos.

Quatro pessoas foram levadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.