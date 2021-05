Famalicão: Conferência sobre o Ensino profissional

Esta quinta-feira, dia 6 de maio, a Câmara Municipal de Famalicão realiza uma conferência sobre o tema “Ensino Profissional: Uma opção de futuro». É mais uma sessão do III Ciclo de Conferências em Educação, promovido pelo município.

A iniciativa vai decorrer via Zoom, às 21h00, e vai contar com o diretor da DGEstE, João Gonçalves; o diretor-geral do CITEVE/CENTI, Braz Costa; o vereador da Economia, Augusto Lima, e o diretor da Zoom Out, Pedro Cruz. Estes são os oradores convidados, numa sessão moderada pelo vereador da Educação e Conhecimento, Leonel Rocha.

O objetivo do debate passa pela partilha dos vários intervenientes sobre a aposta no ensino profissional como via para a certificação escolar/profissional e no prosseguimento de estudos; por abordar a estratégia adotada pelo município famalicense; e sensibilizar os docentes, encarregados de educação, alunos e público em geral para a importância da qualificação profissional no mercado de emprego e no desenvolvimento económico do território.

A participação na conferência é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória que pode ser efetuada no Portal da Educação, em www.famalicaoeducativo.pt