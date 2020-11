Famalicão: Conferência sobre “Educação e Saúde em tempos de pandemia”

O Ciclo de Conferências em Educação, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, regressa no dia 26 de novembro em formato online, com a “Educação e Saúde em tempos de pandemia”. É este o tema da sessão, agendada para as 21h30, e que decorrerá através da plataforma Zoom.

A conferência terá a participação dos diretores dos Agrupamentos de Escola do concelho, de um representante da área da Saúde e do vereador da Educação, Leonel Rocha. A moderação estará a cargo da docente Ariana Cosme.

Partilha de boas práticas e medidas adotadas pelos estabelecimentos de ensino do concelho para fazer face à situação provocada pela Covid-19, são propósitos a atingir com esta conferência.