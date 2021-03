Famalicão: Conferência para “Educar (n)a pandemia”

No âmbito da comemoração dos 20 anos do Centro Social da Paróquia de Esmeriz, a direção organiza, para o dia 17, uma conferência acerca do tema “Educar (n)a pandemia”. Será às 21 horas, via zoom, com a presença do padre Paulo Duarte (da Companhia de Jesus), que falará sobre os desafios, possibilidades e oportunidades de educar em tempos de pandemia.

Este encontro destina-se a todos os que se relacionam com o Centro Social da Paróquia de Esmeriz, desde colaboradores, pais, direção, comunidade local e demais interessados.

«Numa altura em que sobressaem nuvens negras que pairam sobre a sociedade atual, muito nos apraz e desafia, uma comemoração dos 20 anos do Centro Social da Paróquia de Esmeriz», refere o presidente da direção, p.e Nuno Vilas Boas. «Ao longo destes anos sabemos que muito mudou à nossa volta, mas permanece o filão da solidariedade e da gratidão, permanece a vontade manter este ciclo de vida e de amor», acrescenta.

Ao longo deste ano e em cada mês, haverá um evento, destinado a todos quantos estão ou estiveram ligados a esta instituição, desde crianças, idosos, colaboradores, voluntários, amigos e beneméritos e «aqui descobriram um caminho para a vida».