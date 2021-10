Famalicão: Condutores fazem uso indevido de zonas criadas para bicicletas na cidade

Os utilizadores de bicicletas e trotinetes já podem fazer uso de parte do corredor ciclável que está a ser criado no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. No entanto, alguns condutores, de forma deliberada ou por desconhecimento, vão fazendo o uso daquela via comprometendo assim a segurança de todos aqueles que estão autorizados a circular.

A imagem que ilustra esta notícia foi enviada para a Cidade Hoje por um condutor que presenciou mais um episódio, dos muitos que vão acontecendo ao longo do dia, de uso abusivo da via.

A fotografia foi registada na Rua Adolfo Casais Monteiro, na zona escolar da cidade.