O proprietário do carro visível da imagem (Nissan Terrano) procura por informações que o possam fazer chegar à viatura, furtada na manhã desta segunda-feira.

O carro estava estacionado em frente à escola Dr Nuno Simões, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão. Terá sido levado algures no período entre as 08h00 e as 14h00.

O veículo tem a matrícula 89 – 94 – EA.

Caso o aviste ou tenha outras informações entre em contacto com as autoridades locais ou o número 919 080 818.