Famalicão: Condutor faz apelo depois de ficar sem carro e sem cão ao deixar chave na ignição

Este domingo, um homem viu o seu carro ser levado por um desconhecido, nas proximidades da Igreja de Delães, em Vila Nova de Famalicão.

O furto deu-se por volta das 15h00. O assaltante aproveitou o facto do condutor estar na via pública, com o carro a poucos metros de distância, mas com a chave na ignição, para entrar no veículo e rapidamente fugir do local.

No interior do carro, uma Passat com a matrícula 30-44-PB, estava um cão (na foto) que também seguiu com o assaltante.

O proprietário ainda tentou travar o roubo, o que não foi possível, uma vez que o indivíduo inverteu o sentido de marcha para fugir às pessoas que se preparavam para o perseguir.

Até ao momento ainda não foi encontrada a viatura, nem tão pouco o animal de estimação que possuí chip de identificação.

O condutor do carro furtado apela a quem tenha informações, que comunique às autoridades locais.

O caso foi reportado à GNR que agora investiga.