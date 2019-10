Um condutor, que aparenta ter cerca de 60 anos, foi agredido ao final da tarde desta quarta-feira, na Avenida de França, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a situação, que aconteceu cerca das 18h45, terá tido origem num toque entre duas viaturas.

Devido ao trânsito que se fazia sentir no local, a vítima conduzia a uma velocidade reduzida e o carro que circulava imediatamente atrás não terá travado no momento certo, acabando por colidir. Foi depois do choque que, no meio do trânsito, o agressor abandonou a viatura e deslocou-se até ao carro da vítima para a agredir. De imediato, os peões que passavam naquela avenida afastaram as duas pessoas e chamaram as autoridades.

Pelo meio, e momentos antes da fuga, o agressor insultou e ameaçou a vítima.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Não houve necessidade de tratamento hospitalar.