Famalicão: Concurso da Câmara Municipal premeia três novos negócios de E-commerce

A grande final da segunda edição do JUMP – Concurso para novos Negócios, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Famalicão, acontece na tarde de quarta-feira, 9 de dezembro.

São oito as ideias que vão disputar a grande final deste concurso que nasceu pela iniciativa Famalicão Made IN, em parceria com a UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. O desafio foi lançado em junho passado a startups e projetos assentes em novos modelos de negócio que promovam o E-commerce.

Candidataram-se 17 projetos, 8 dos quais vão agora bater-se por três prémios monetários: 5000, 1500 e 1000 euros para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respetivamente.

E os premiados são?… Ipão, Cartola, Be a Pro, InSouto – Industrial Marketplace, Ateliê de Costura Asuen Suetam e ainda os projetos Benefício, Framehub Frameworks – Mentoria 3D e VR Business Marketing Platform.

A sessão final do JUMP está marcada para 9 de dezembro, às 15h00, num live streaming que será transmitido na página de Facebook do projeto Famalicão Made IN, com a apresentação das ideias ao júri e consequente deliberação.

Para além dos prémios monetários, atribuídos pela Salsa, Porminho, Patentree e Wingsys, os três projetos melhor pontuados pelo júri terão direito a um ano de instalação gratuita na incubadora Famalicão Made In e acesso ao programa de aceleração.

Recorde-se que o JUMP, que na sua primeira edição premiou três novos negócios na área da economia circular, tem como objetivo captar ideias de negócio e promover novas soluções e serviços para a indústria, as cidades e os cidadãos.