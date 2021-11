Famalicão: Concluídas as obras no adro e Igreja Paroquial de Lemenhe

Dois meses e meio depois da inauguração das obras no adro da Igreja Paroquial de Lemenhe, a comunidade voltou a reunir-se, no passado domingo, para assinalar a conclusão obras de remodelação do edifício da igreja. A cerimónia contou com a presença do Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, e do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, entre várias dezenas de populares.

A população de Lemenhe foi protagonista da cerimónia, colhendo rasgados elogios pelo espírito de união demonstrado na concretização destas intervenções. «A renovação física está feita, mas nos tempos que correm é necessária uma outra remodelação, a espiritual, a qual nunca acaba», alertou D. Jorge Ortiga, manifestando, também, gratidão a toda a comunidade.

Mário Passos sublinhou que «toda a comunidade se envolveu neste objetivo de concretizar esta intervenção. Estão de parabéns, as obras eram ambiciosas e importantes e a autarquia fez questão de se associar a este investimento», com um apoio de 40 mil euros.

Por sua vez, o presidente da União das Freguesias de Mouquim, Lemenhe e Jesufrei, Carlos Fernandes, salientou a importância das obras para o território. Falou de uma obra muito desejada por todos «e que contou com o contributo de todos, sendo o resultado da união da comunidade, da Comissão Fabriqueira e da Igreja».

Recorde-se que no início do mês de setembro, foram inauguradas as obras de melhoramento do adro da Igreja. Com a conclusão destas obras de remodelação do edifício, o espaço ganha maior dignidade, conforto e beleza para que se assuma cada vez mais como um local de acolhimento e de convívio para as comunidades.