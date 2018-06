Famalicão conclui requalificação e modernização do Parque Escolar do 1.º Ciclo

Mais de 600 crianças do pré-escolar e 1.º ciclo vão “estrear” durante o próximo ano letivo 2018/2019 “novas” escolas no concelho de Vila Nova de Famalicão. Trata-se das crianças que frequentam as Escolas Básicas do 1.º ciclo de Esmeriz, Ruivães, Conde S. Cosme de Famalicão e Riba de Ave, cujos edifícios estão a beneficiar de obras profundas de reabilitação e ampliação. Ao todo, o município tem em curso nestas escolas um investimento de 2,6 milhões de euros.

Com estas obras, o município prepara-se para encerrar o Plano de Reabilitação e Modernização do Parque Escolar do 1.º Ciclo iniciado há já alguns anos e que implicou um investimento de muitos milhões de euros que possibilitaram a adaptação das escolas do 1.º ciclo do concelho às exigências de conforto e de qualidade do século XXI.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que iniciou esta segunda-feira uma visita às obras, “a grande maioria das obras nas infraestruturas educativas do concelho estão, neste momento, concluídas ou lançadas no terreno”. “Vila Nova de Famalicão pode orgulhar-se de possuir um Parque Escolar moderno e de excelência”, salienta.

Em Ruivães e Esmeriz, Paulo Cunha mostrou-se “muito satisfeito” com aquele que será o resultado final das intervenções. “O concelho vai ganhar mais duas escolas amplas e modernas, com edifícios de qualidade que privilegiam a entrada de luz natural e os espaços de recreio enfim, edifícios com todas as condições educativas para que o ensino cumpra as suas funções”, afirmou o autarca.

Em Ruivães, para além da reabilitação do edifício com quatro salas para o 1.º ciclo e uma sala para o pré-escolar, as obras implicam ainda a ampliação com refeitório e recreio coberto e os arranjos exteriores. Presentes na visita, o presidente da Junta de Freguesia, Duarte Veiga, o diretor do Agrupamento de Escolas de Pedome, Fernando Lopes e os responsáveis da Associação de Pais foram unanimes ao afirmar a importância destas obras para a comunidade escolar.

Também em Esmeriz, as obras implicaram a reabilitação total do edifício e ampliação para mais uma sala, fazendo cinco salas para o 1.º ciclo, refeitório, sala de professores e recreio coberto. Estão ainda a ser executados arranjos exteriores, incluindo muros de vedação e suporto.

Visivelmente satisfeito, o presidente da Junta de Freguesia, Armindo Mourão, disse que Esmeriz ganha “uma bela escola” e adiantou que neste momento todas as salas estão lotadas, o que “é um bom problema para um autarca nos tempos que correm”. Também a diretora do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, Maria Helena Pereira, e os representantes da Associação de Pais se mostraram em sintonia no que diz respeito à satisfação pelo andamento das obras.

Entretanto, decorrem também as obras de reabilitação e ampliação das escolas Conde S. Cosme de Famalicão e Riba de Ave. A passagem dos alunos para as novas instalações será articulada pelo município com as comunidades educativas e autarcas das freguesias, sendo que tal só acontecerá quando as obras forem concluídas e quando estiverem reunidas as condições ideais para o funcionamento das atividades escolares.