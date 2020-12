Famalicão: Concerto Solidário da União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos

O Concerto de Natal Solidário da União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos está marcado para o dia 26 de dezembro, com início às 18 horas, no salão paroquial de Esmeriz, com interpretações do Grupo Musical Casa de Esmeriz Ensemble e alguns convidados.

Os músicos vão apresentar um programa eclético, desde canções de cinema, a clássicos internacionais, às músicas tradicionais portuguesas.

Como os lugares são limitados, os interessados devem levantar os bilhetes na Casa de Esmeriz até ao dia 23 de dezembro. Na mesma ocasião deixam os bens alimentares solidários que vão ajudar as famílias mais carenciadas destas freguesias.

É obrigatório o uso de máscara, o distanciamento social e o cumprimento das regras de higiene.