Famalicão: Concerto do Atlantic Percussion Group no Centro de Estudos Camilianos

No próximo dia 1 de outubro, há concerto no Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel. Atua o Atlantic Percussion Group, constituído por José Afonso Sousa e Tomás Rosa. Uma atuação no âmbito da 6ª edição do PELES – International Drum Fest, um festival organizado pela CAISA – Cooperativa de Artes, Intervenção Social e Animação e pela TOCA – Academia de Artes Performativas, com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão e de Guimarães.

O PELES decorre nos dias 1, 3 e 5 de outubro em formato misto – presencial e online -, nas freguesias de Seide S. Miguel, Vila Nova de Famalicão, e Vermil, Guimarães, com concertos e residências artísticas focadas no cruzamento de linguagens musicais percutivas.

Para além do concerto dos Atlantic Percussion Group, também está previsto, no território famalicense, a realização de uma residência artística de criação e uma oficina de percussão, no dia 30 de setembro, no Jardim de Infância de Seide São Miguel, sob a orientação de José Afonso Sousa e Tomás Rosa.

Para mais informações, consulte a página: www.caisa.pt ou www.facebook.com/Peles-International-Drum-Fest