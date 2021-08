Famalicão: Concerto de Tatanka anima final de tarde no Parque de Devesa

O fim-de-semana em que cessa o Anima-Te fica marcado pelo concerto de Pedro Taborda, mais conhecido como Tatanka (19h00).

Desde cedo que o artista demonstrou talento para a guitarra, tendo realizado o seu primeiro concerto aos 10 anos. Apesar deste início promissor, aos 12 anos abandonou os estudos musicais, e apenas os retomou já no ensino secundário, quando, em conjunto com alguns colegas, formou a banda Malta Rude.

Em 2010, juntou-se à banda Speak Easy, de Ciro Cruz, na qual se assumiu, pela primeira vez, no papel de vocalista. É nesta altura que se junta Miguel Cassais e a banda The Black Mamba surge. Os The Black Mamba deram-se a conhecer em 2011, tendo realizado, no seu primeiro ano, cerca de 260 concertos. Em 2012, gravaram o seu primeiro disco, homónimo. Seguiram-se convites para atuar no Rock in Rio e em diversas salas de espetáculos americanas.

Em 2014, lançaram o disco «Dirty Little Brother», um trabalho que contou com a participação de Áurea e António Zambujo. Já no ano de 2019, Tatanka criou a sua própria editora «La Resistance» e lançou o disco a solo, «Pouco Barulho», e um outro com os The Black Mamba, «The Mamba King». No próximo dia 29 de agosto, Tatanka apresenta-se no Parque da Devesa a solo, num concerto que será precedido pela atuação de Renata Braga.

Recorde-se que os espetáculos inseridos no palco do Anima-te, instalado no Parque da Devesa, ao ar livre, junto ao lago, têm entrada gratuita, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento no período das 2 horas que antecede o espetáculo. Cada pessoa poderá levantar até 6 ingressos. O recinto está preparado para receber cerca de 882 pessoas com todas as condições de segurança.