O Festival Internacional de Órgão – FIO – realiza dois concertos de Natal com Tiago Simas e João Vaz. Juntos proporcionam um recital de corneta histórica e órgão.

No dia 11 de dezembro, sábado, às 21 horas, na Igreja de Telhado, e no dia 12 de dezembro, às 16 horas, no Mosteiro de Santo Tirso.