Devido à previsão de chuva para este sábado, o concerto do rapper Dillaz, bem como toda a programação do Famalicão Youth Fest agendada para a Casa da Juventude, passará a realizar-se no Polidesportivo da Escola Secundária D. Sancho I.

O alinhamento das iniciativas mantém-se, apenas muda o local.

Mais informações e programa completo em www.juventudefamalicao.org