Famalicão: Concelhia do PCP solidária com o povo palestiniano

Num gesto de solidariedade para com o povo palestiniano, a Comissão Concelhia de Vila Nova de Famalicão do PCP afixou uma faixa na cidade.

O PCP aproveita a Presidência Portuguesa da União Europeia para pedir o reconhecimento do Estado da Palestina.

Os dirigentes do PCP reclamam do Governo Português, «no respeito do artigo 7.º da Constituição da República Portuguesa, e em conformidade com as resoluções das Nações Unidas, que reconheça o Estado da Palestina nos territórios palestinos ocupados em 1967, com Jerusalém Leste como capital, e que desenvolva um relacionamento diplomático e cooperação com o novo Estado, no plano do direito internacional».

Em comunicado, o Partido Comunista solicita, ainda, «uma intervenção coerente e determinada no sentido de denunciar a política sistemática de violação do Direito Internacional por parte de Israel, daí retirando todas as consequências no plano das relações bilaterais com aquele Estado».

Recorda o PCP que, apesar da recomendação aprovada pela Assembleia da República, em Dezembro de 2014, o Governo Português continua a não reconhecer o Estado da Palestina. «Tem, aliás, fortalecido as relações com Israel, inclusive no âmbito do plano militar», denuncia.