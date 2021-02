Famalicão: Comércio com plataforma digital de vendas

No dia 24 de fevereiro, pelas 17h00, via Zoom, os comerciantes famalicenses vão tomar conhecimento sobre a Markeplace, uma plataforma agregadora de vendas online do Centro Urbano que está a ser preparada pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), com o apoio do município.

Esta plataforma, uma das medidas do programa Retomar Famalicão que a Câmara Municipal e a ACIF apresentaram para dar uma nova vida ao comércio tradicional da cidade, fortemente afetado pela crise pandémica, vai disponibilizar ao comércio um espaço online para venda direta dos seus produtos no universo digital.

Trata-se, segundo as entidades promotoras de uma iniciativa com múltiplas oportunidades para os comerciantes de todo o concelho e que aponta, desde logo, para uma estratégia de futuro, que acompanha as novas tendências de consumo e de relação entre comerciantes e clientes.

A sessão é dirigida aos comerciantes do concelho que deverão fazer a sua inscrição na conferência Comércio da Vila – O Marketplace através do e-mail dirigido para [email protected].