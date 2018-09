Famalicão comemora 50 anos da Escola Júlio Brandão

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, participa, este domingo, dia 9 de setembro, pelas 10h30, na sessão solene das comemorações dos 50 anos da Escola EB 2,3 Júlio Brandão.

A cerimónia que contará ainda com as presenças do delegado regional da Direção de Serviços da Região Norte (DGEstE), José Mesquita e dos vários diretores dos agrupamentos de escolas de vila Nova de Famalicão ficará marcada pela apresentação do carimbo do dia CTT, comemorativo da efeméride.

Refira-se que a Escola Preparatória de Júlio Brandão foi criada através da portaria n.º 23600, de 09/09/1968, tendo na altura ficado instalada no edifício da então Escola Industrial e Comercial de Vila Nova de Famalicão, a atual Escola Secundária D. Sancho I. Só em 1986, foi dado início à construção das instalações definitivas da atual Escola, na Rua Padre António José Carvalho Guimarães, tendo entrado em funcionamento no ano letivo de 1987/88, com a frequência de cerca de 1500 alunos.