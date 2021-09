Famalicão: Começam as obras de requalificação da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

As obras de remodelação e ampliação da Biblioteca Municipal, assim como a remodelação do espaço exterior, adjudicadas à empresa Costeira – Engenharia e Construção, S.A., representa um investimento de cerca de 2 milhões de euros e tem um prazo de execução de um ano.

A assinatura do auto de consignação e arranque da obra decorre esta, sexta-feira, pelas 11h00, na biblioteca, no Parque de Sinçães, com a presença de Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal.

As obras implicam intervenções, entre outros espaços, na receção, fundo local e salas de leitura. Também a zona exterior será remodelada.