Famalicão com três farmácias onde pode fazer teste à Covid-19 gratuito

Os testes gratuitos apenas podem ser realizados nas farmácias de oficina e nos laboratórios de patologia clínica ou análises clínicas devidamente autorizadas pela Entidade Reguladora de Saúde. No concelho de Vila Nova de Famalicão, existem três farmácias que fazem as testagens gratuitas: a farmácia Fradelos, na Travessa Santa Leocádia (nº44), em Famalicão; a farmácia Martins Ventura, na Rua Cardeal Cerejeira (nº171), em Lousado; a farmácia Ribeirão, na Rua Quinta da Igreja (nº7), no Edifício Rosa do Adro III, em Ribeirão.

Os testes rápidos de antigénio gratuitos podem ser realizados desde o dia 1 de julho. Cada cidadão pode realizar até quatro testes num mês. No entanto, os utentes que têm certificados de vacinação ou certificado de recuperação e as pessoas com menos de 12 anos não podem aceder a esta testagem.