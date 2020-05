Famalicão com sistema de informação em tempo real para automobilistas e passageiros de transportes públicos

O número de lugares disponíveis nos parques de estacionamento públicos da cidade de Famalicão vai estar acessível, em tempo real, aos condutores. Uma informação que ajudará a impedir a acumulação de veículos no centro da cidade.

O sistema, adquirido no âmbito de um concurso lançado pelo Quadrilátero Urbano, contempla painéis informativos nas principais entradas da cidade com o objetivo de informar e encaminhar os condutores para o parque mais adequado.

Os painéis serão instalados na Avenida Eng. Pinheiro Braga e na Avenida 9 de Julho, com orientação para os parques de estacionamento do E.Leclerc e da Casa das Artes; na saída da Variante para a Nacional 206 e na Avenida do Brasil, com orientação para o parque de estacionamento da Devesa (CITEVE e Casa do Território) e do Auchan; na Alameda Caminhos de Santiago e na Avenida Marechal Humberto Delgado com orientação para os parques de estacionamento do campo da feira e da Estação Rodoviária de Passageiros; na Avenida dos Descobrimentos, na Nacional 204 (Santo Tirso – Sul2) e na Rua Alberto Sampaio, com orientação para o parque de estacionamento do campo da feira.

Os trabalhos para a implementação deste projeto já arrancaram e serão instalados nove painéis com informações relativas a seis parques com mais de 2000 lugares de estacionamento gratuitos.

Ainda sobre este sistema de informação ao público nos municípios do Quadrilátero Urbano, Famalicão também vai ter painéis informativos nos principais terminais e paragens de transporte público coletivo para informar, em tempo real, os passageiros. Será instalado um painel no Centro Coordenador de Transportes e 19 nas várias paragens de autocarro da cidade.