Famalicão com forte presença na ISPO

O município de Vila Nova de Famalicão vai estar representado na ISPO Munich 2020, a maior feira têxtil mundial de artigos para desporto, com sete empresas especialistas em têxteis técnicos e dois centros tecnológicos do concelho.

O evento decorre de 26 a 29 de janeiro, em Munique, na Alemanha, e para além do CITEVE e do CeNTI, vão também estar presentes nesta feira as empresas CM Socks, Dune Bleue, Fradelsport, Lusosocks, Oldtrading, Olmac e Scoop, cuja participação no certame foi apoiada pela autarquia famalicense através da atribuição de Vouchers Internacionalização, que resultam da parceria estabelecida com a ATP – Associação Têxtil e do Vestuário.

A ISPO, montra privilegiada para os têxteis técnicos e funcionais, vai este ano contar com mais de 2800 expositores que apresentarão as últimas tendências do desporto de segmentos como desportos da neve, outdoor, saúde e fitness, urbano e desporto de equipa.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai associar-se ao evento através da presença do vereador da Economia, Empreendedorismo e Inovação, Augusto Lima, nos dias 26 e 27 de janeiro.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão é a Cidade Têxtil de Portugal, marca que veio dar força àquilo que o concelho já é há mais de um século – um importante centro de produção, de investigação e desenvolvimento do sector têxtil –, e impulsionar um conceito de produção e de atividade económica que vai muito além dos muros das empresas.

A importância dos têxteis técnicos no total das exportações em Vila Nova de Famalicão é, de resto, cada vez mais relevante. De acordo com o mais recente Anuário Estatístico Regional do INE, referente ao ano de 2018, as exportações de têxteis de aplicação técnica somam já 156 milhões de euros, representando 31% do total das vendas internacionais do setor têxtil e vestuário neste concelho.

Refira-se ainda que a participação das empresas portuguesas na ISPO 2020 foi organizada pela Associação Selectiva Moda, através do projeto From Portugal.