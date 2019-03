Famalicão com estratégia para cativar mais turistas

«Famalicão tem tudo para dar certo», assumiu o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, na apresentação da estratégia para a promoção turística do concelho. Na sessão que decorreu na tarde desta quinta-feira, na Fundação Cupertino de Miranda, o líder da TPNP, considerou que o que Famalicão tem «é muito. Tem um pouquinho de tudo aquilo que a região tem e temos que fazer chegar tudo isto aos turistas, mas sem uma estratégia e sem um plano ninguém consegue fazer nada».

Gastronomia e vinhos, animação turística e eventos, touring cultural e paisagístico e turismo industrial e de negócios, são os quatro eixos da estratégia “Famalicão Turismo 2020” que pretende colocar o concelho no mapa turístico nacional e internacional.

Para o presidente da autarquia, Paulo Cunha, Vila Nova de Famalicão tem tudo «para se atrever a ser uma cidade com potencial turístico. Estamos a valorizar o que temos e somos e que merece ser levado além-fronteiras», em resultado «de um trabalho em rede, de interação e cooperação para o qual chamados os nossos parceiros locais, sejam eles restaurantes, programadores culturais, entre outros».

O plano de ação apresentado, que contou, ainda, com a presença do Chef Renato Cunha, do restaurante Ferrugem, pretende proporcionar experiências únicas e significativas aos visitantes, aumentar a duração da estadia média do turista, reconhecer e valorizar o património cultural e contribuir para a internacionalização do concelho.