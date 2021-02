Famalicão: Com dinheiro de um sócio, Associação Flor do Monte ajuda família em dificuldades

A Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte, da freguesia da Carreira, recebeu um donativo, de 150 euros, em dinheiro, de um sócio emigrante e traduziu esse valor em géneros alimentares para ajudar uma família carenciada da freguesia.

O sócio disponibilizou-se a ajudar e a ARC Flor do Monte agradeceu o gesto e foi apoiar uma família de três pessoas, que atravessam dificuldades. O marido é doente, a esposa e o filho perderam o emprego por causa do covid-19.

A Segurança Social estava com a Junta de Freguesia a tentar auxiliar a família. A ajuda da Associação Flor do Monte acaba por vir dar um forte contributo ao problema.

Paulo Ribeiro, presidente da Associação CR Flor do Monte, foi aos supermercados da freguesia e comprou bens de primeira necessidade que deixou na família sinalizada. Este dirigente realçou a importância de apoiar também o comércio da freguesia.

A Associação RC Flor do Monte costuma auxiliar famílias com dificuldades, mas devido à pandemia também tem as atividades (desportivas e culturais) paradas e não há fonte de receita.

Paulo Ribeiro recorda que uma das formas que tinham de conseguir alimentos era com a solidariedade das pessoas que participavam nos eventos; mas como as atividades não existem também não há donativos. A ajuda deste sócio emigrante acabou po fazer a diferença.

O presidente da ARC Flor do Monte diz que a coletividade está disponível para ajudar sempre que seja possível.