Famalicão com 7 campeões zonais

No passado fim-de-semana realizou-se o Campeonato Zonal de Infantis no Complexo de Piscinas de Felgueiras com os nadadores do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão (GDNF) a sagrarem-se campeões zonais de infantis em 7 provas.

O GDNF esteve presente com 13 nadadores, tendo sido todos medalhados, conquistando 21 medalhas, das quais 7 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze.

Os famalicenses obtiveram inúmeros recordes pessoais, muitas medalhas e apresentaram um espírito de equipa consistente para conseguirem trazer mais e melhores resultados para Famalicão num futuro próximo.

Naturalmente satisfeito com estes resultados ficou o treinador Adriano Niz, “perante a qualidade dos resultados obtidos, os nadadores e a natação famalicense estão de parabéns”.