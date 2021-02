Famalicão com 184 empresas que acabaram de ser distinguidas com o estatuto de PME Líder

O IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, os bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua, distinguiu 184 empresas famalicenses com o estatuto de PME Líder 2020, com base nos seus níveis de solidez e de desempenho económico-financeiro.

Em 2019 foram distinguidas 165 empresas do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Os resultados foram conhecidos esta segunda-feira, 22 de fevereiro.

As empresas famalicenses PME Líder 2020 são:

3 Silvas, Lda.

A Bloqueira de Vermoim – Materiais de Construção Civil, Lda.

A Cimenteira do Louro, S.A.

A Eléctrica, Lda.

A Super 2000 – Máquinas Automáticas de Bebidas, S.A.

A. A. C. – Têxteis, S.A.

A. Alves & Companhia, Lda.

A. F. – Azevedos – Ferramentas, Lda.

A.M.O.B. Máquinas Ferramentas, S.A.

Abílio da Rocha Novais, Lda.

ACVFARMACIAFRADELOS, UNIPESSOAL, LDA

Adalma – Indústria de Carnes Lda.

Afipre – Ferramentas de Corte, Lda.

Agrolemenhe – Comércio de Produtos Agrícolas, Lda.

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda.

Alvaro Miguel Castro de Oliveira

Amadeu Sá, Unipessoal Lda.

Amco Intermediários de Crédito, Lda.

Angelicentive, Unipessoal Lda.

António Ferreira da Silva & Filhos, S.A.

Antúrios Araújos, lda

Araújo & Mesquita, Lda.

Argacol – Tintas e Vernizes, S.A.

Armaco – Comércio de Têxteis, Lda.

Armindo Fernandes Gomes, Lda.

Arnometil – Decapagem e Metalização de Arnoso, Lda.

Artur Alves – Sociedade de Decorações, Lda.

Braço d’Água, Unipessoal Lda.

Brex – Revestimentos e Isolamentos, Lda.

Bruma Europa, Lda.

Cálculos & Títulos Construções, Unipessoal Lda.

CCL – Plásticos para a Indústria, Lda.

Celoprint – Impressões, Lda.

Centi Support – Máquinas e Equipamentos para a Indústria, Lda

Cidif – Centro de Imagiologia Diagnóstica de Famalicão, S.A.

Clorosol – Comércio e Indústria de Detergentes, Lda.

COM REQUINTE MARISQUEIRA, LDA

Comeip – Moldes e Cortantes, Lda.

Comifrio – Produtos Pré-Cozinhados S.A.

Confecções C. M. Borges, Lda.

Confecções Gonçalo, Lda.

Construções Camposinhos Ferreira, Lda.

Construções Capela Braga, Lda.

Construções Pinto & Irmão, Lda.

Cooperativa Electrica S. Simão de Novais C.R.L.

Cosme Plástico – Carvalho & Carvalho, Lda.

Couto & Brandão – Produtos Alimentares, Lda.

Cozicruz – Mobiliário, Lda.

COZINGAS – FOGÕES INDUSTRIAIS E DOMESTICOS LDA

Crafil – Fios e Linhas Têxteis, Lda.

Crispim Abreu & Companhia, Lda.

Cruz Martins & Wahl, Lda.

Cuncortave – Fabrico de Cunhos e Cortantes, Lda.

Dacop – Construções e Obras Públicas, S.A.

Decotirso – Decorações, Lda.

Domingos & Laurinda – Empreendimentos Turisticos e Hoteleiros, Lda.

Electromendanha – Instalações Eléctricas e Reparações, Lda.

Empresa Têxtil Nortenha, S.A.

ENIF – Empresa Nortenha de Informação e Formação, Lda.

Esferabrutal, Unipessoal Lda.

Esperança, Lda.

ESTAMPARIA JOCOLOR, LDA

ETIFAM – ETIQUETAS E ROTULOS, LDA.

Etiprint – Indústria e Comércio de Etiquetas, Unipessoal, Lda.

F. Pina Ferreira, S.A.

Fábrica Metalúrgica da Gandra, Lda.

Famikron – Fábrica de Cortantes, Moldes e Peças de Precisão, S.A.

FAMOCAR – Comércio de Automóveis, Lda.

Farmácia A. Sousa Mesquita, Unipessoal, Lda.

Farmácia Fadifar, Lda.

Farmácia Gavião, Unipessoal Lda.

FARMACIA MARTINS VENTURA LDA

Farmácia Paula Marinho, Unipessoal Lda.

Fernandes & Fernandes, Lda.

Fernando Manuel Silva, Unipessoal, Lda.

Fiofibra – Companhia Produtora de Fibras Sintéticas, Lda.

Fluidráulica – Equipamentos Hidráulicos, Lda.

Forma 3D – Plásticos e Montagens, Lda.

Fradelsport – Casa de Desporto de Fradelos, Lda.

Franol – Comercialização de Bananas e Ananases, Lda.

Gaspar Marinho – Imobiliária, Lda.

Gavim – Têxteis e Acabamentos, S.A.

Gintáqua – Instalações Sanitárias, Lda.

GRAMAFAM – Granitos e Mármores de Famalicão, Lda.

H.T.H. – Indústria Têxtil, Unipessoal Lda.

Hidrofer – Fábrica de Algodão Hidrófilo, S.A.

Hora & Costa, Lda.

Horácio Araújo Fernandes, Lda.

Indústria de Carnes de Labruge, Lda.

Interdive – Caixilhos e Divisórias, Lda

JOAPS.- Confecção Malhas, Lda.

Jaime Oculista, Unipessoal, Lda.

Jaquisão – Comércio de Frutas, Lda.

JLP – Passamanarias, Lda.

Joaquim M. Ribeiro & Filhos, Lda.

Joledila – Fabricação de Produtos Alimentares à base de Carne, Lda.

Jolefilo – Produtos Alimentares, Lda.

Jorge Sousa & Peliteiro, Lda.

JOSÉ A M CARVALHO & CIA, LDA

José Ferreira Fernandes, Lda.

José Francisco Costa Cruz & Filhos, Lda.

Jose Maria Araújo Campos & C.ª, Lda.

José Silva & Silva – Produtos Alimentares, Lda.

Joselen – Comércio, Importação e Exportação de Tecidos, Lda.

Jotainox – Serralharia Civil, Lda.

Jovigoper – Indústria Têxtil, Lda.

Lactilouro, Lda.

Lasembor, Lda.

Lourofood, Lda.

Luzacril – Reclamos Luminosos, Lda.

M.S.N.F. Soluções Informáticas, Lda.

Macedo & Macedo, Lda.

Macominho – Materiais de Construção do Minho, Lda.

Malhinter – Confecções, Lda.

Marcial Martins & Irmãos, Lda.

Maria do Carmo e Dias, Lda.

Maria Madalena da Rocha Azevedo & Filhos, Lda.

Marques & Cruz, Lda.

Melo Sousa – Serralharia, Sociedade Unipessoal, Lda.

Metalização Moreiras & Oliveira, Lda.

Miraze – Indústria de Componentes para Calçado e Têxtil, Lda.

Morimac – Comércio e Reparação de Maquinas e Acessórios, Lda

Mota & Ferreira, Lda.

Mota & Pimenta, Lda.

Motoacessórios Famalicense, Lda.

Nanosteel, S.A.

Nienor – Indústria de Acessórios Para Alumínio, Lda.

Nós-Norte – Materiais de Construção, Lda.

Novoli – Confecções, Lda.

NPB Company, Lda.

Oldtrading, Lda.

Organigráfica – Artes Gráficas, Lda.

Passamar – Passamanarias Martins, Lda.

Pimacon – Paiva, Indústria e Materiais de Construção, Lda.

PLASTIFA – Plásticos Técnicos, Lda.

Porminho Alimentação, S.A.

RACOOP – COOPERATIVA AGRICOLA DE RAÇÕES, CRL

Recutex – Recuperados Têxteis, Lda.

Reis & Silva, Lda.

REMO LIMITADA

Ribapão – Sociedade Panificadora, Lda.

Rifer – Industria Têxtil, S.A.

Ronutex – Tinturaria e Acabamentos Têxteis, Lda.

Rsteel – Fábrica de Tubos Metálicos, S.A.

Rxmshoes – Comércio e Indústria de Calçado, Lda.

S. C. V. – Supervisão e Control de Veículos, S.A.

Sábios – Comércio de Gado, Lda.

Safiplás – Injecção de Plásticos Lda.

SAMARFIL- Sociedade Têxtil, Lda.

Sasia – Reciclagem de Fibras Têxteis, S.A.

Seara, S.A.

Sergil – Confecções, Lda.

Sérgio Silva Azevedo, Lda.

Serração Reis, Lda.

Servima-Prestação de Serviços, Lda.

Sogostinhos- Indústria Alimentar, S.A.

Somidol – Sociedade Vinícola, Lda.

Soprem-Norte – Comércio e Indústria de Madeiras, Lda.

Stressmoda, Lda.

Surtec – Fábrica de Máquinas para Tratamento de Superfícies, Lda.

Tarefas Coloridas, Lda.

Tep – Distribuição Produtos Alimentares, Lda.

Termofilm – Embalagens Técnicas, Lda.

Têxteis Colmaco – Indústria de Colchas, Lda.

Tiajo – Comércio de Têxteis, Lda.

Tintutex – Tinturaria e Acabamentos Texteis, Lda.

Trans Magalhães – Transportes, Lda.

Transfradelos – Transportadora de Carga, Lda.

Transportes L. & O., Lda.

Transportes Pantera, Lda.

Transportes Virgílio Sá, Lda.

Tribérica, Unipessoal, Lda.

Trofaconforto – Componentes para Calçado, Lda.

Trofamalha – Indústria Textil, Lda.

Up-Way Systems, Lda.

Vegastrade – Comércio de Perfumaria e Bijuteria, Lda.

Ventasel – Ventilações e Aspirações, Serralharia Mecânica, Lda.

Vieira de Castro – Produtos Alimentares S.A.

Vilaça & Pereira – Serralharia Mecânica, Lda.

Vitor Gonçalves Manfredo & Ana Antunes – Sociedade de Agentes de Execução, SP, RL

VLB Tec, Unipessoal Lda.

Winsole – Componentes Para Calçado, Lda.

Xtools – Consultadoria Industrial, Lda.

Ysium, Lda.

Em todo o país, foram distinguidas 9.955 empresas com o estatuto PME Líder 2020.

Estas empresas superaram os 40 milhões de euros de volume de negócios, tendo sido responsáveis por 325.646 postos de trabalho em 2019, mais 34.836 face ao ano anterior.

As PME Líder 2020 operam maioritariamente no setor do Comércio (34,4%), seguindo-se a Indústria Transformadora (24,4%), o Alojamento, Restauração e Similares (10,8%) e a Construção (10,8%).

Quanto à dimensão, são principalmente pequenas empresas (71,9%). As de média dimensão representam 22,2% do total e as micro, 6%.

No que se refere à distribuição geográfica, é no distrito do Porto que está sediada a maioria das PME Líder 2020 (19,8% | 1974 empresas), seguido dos distritos de Lisboa (19,7% | 1965 empresas), Braga (10,3% | 1030 empresas) e Aveiro (9,8% | 971 empresas).

As PME líder 2020 apresentam uma autonomia financeira média de 59% e níveis de rendibilidade dos capitais próprios, do investimento e das vendas superiores aos valores que registaram no ano anterior. De salientar ainda que estas empresas registaram um crescimento de 14,8% nos seus resultados líquidos, de 11,3% no EBITDA e de 7,7% no seu ativo.

Famalicão Made In