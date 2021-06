Famalicão: Coligação apresenta Mário Passos no domingo

No próximo domingo, a partir das 18 horas, na Casa das Artes, a Coligação Mais Ação. Mais Famalicão vai apresentar publicamente Mário Passos como o candidato conjunto do PSD e do CDS/PP à Câmara Municipal.

A sessão é reservada a convidados por via da pandemia da Covid -19, mas terá transmissão em direto na página oficial da candidatura em www.facebook.com/maisfamalicao.

O nome de Mário Passos foi recentemente aprovado pela Comissão Política Nacional do PSD depois de avalizado, a 21 de maio, pelos militantes famalicenses num dos mais concorridos plenários de sempre.

Paulo Cunha vê em Mário Passos, atual vereador do Desporto e Freguesias, uma pessoa com «um profundíssimo conhecimento do concelho. É um cidadão de Famalicão que tem facilidade de contacto, de diálogo, capacidade para ouvir e de absorver as diferenças. Tem valores, princípios e percurso. Capacidade de decisão».

Mário Passos nasceu em 1966. Licenciou-se em 1991 no curso de Física e Química, pela Universidade do Minho (UM). Realizou as Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica e as Provas de Doutoramento em Ciências, em cooperação com o Instituto John Innes Centre, Norwich, Inglaterra, tornando-se Professor Auxiliar na mesma universidade, UM. Em 2004, assume o cargo de Delegado Regional de Braga do Instituto Português da Juventude e, em 2009, é eleito vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. No atual mandato assume as pastas do Desporto e das Freguesias.

A coligação vence as eleições autárquicas em Famalicão 2001; primeiro com Armindo Costa, que foi presidente de Câmara entre 2002 e 2013, e depois com Paulo Cunha, o atual presidente que optou por não se recandidatar ao terceiro mandato.