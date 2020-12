A Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove, este domingo e terça-feira, duas colheitas de sangue, uma nos BV Famalicenses e outra na escola básica de Delães, respetivamente.

As colheitas, abertas à população em geral, decorrem entre as 9 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.