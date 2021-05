Famalicão: Colégio ATC cria plataforma para comunicar com os pais

O Colégio ATC, em Joane, criou uma plataforma de comunicação com as famílias, a que chamou ATC.on, e que pode ser usada em diversos equipamentos desde smarphones, tablets e computadores.

A aplicação permitirá receber no telefone de forma instantânea várias informações partilhadas pela sala da criança (informações, registos, fotos, etc.). Da mesma forma, as famílias poderão interagir diretamente com a sala.

O uso desta aplicação nas salas do colégio será gradual, pelo que, para poder aceder receberá um email para efetuar o registo, e só após este passo poderá aceder à plataforma “ATC.on”.

Funcionalidades da aplicação: comunicação com os pais via app (informações, recados, etc.); registo de entradas/saídas com leitura de QRcode; planificação de atividades; registos de atividades diárias; (alimentação, higiene, sono…); relatórios de desenvolvimento pessoal (avaliação de competências); relatórios de avaliação periódica; partilha de imagens e vídeos; portefólios digitais; organização de eventos (reuniões, festas, etc.); comunicação com os pais via app.